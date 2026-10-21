Белгородские чиновники обновили порядок ответов на жалобы в соцсетях

Речь о прорыве труб и засорах в системах водоотведения, открытых канализационных люках, наледи на кровлях, нарушения уборки от снега (срок решения — до 2 рабочих дней). В этот же список попали дети на крышах и стройках, аварии на подстанциях и повреждения опор ЛЭП. На устранение проблем с вывозом мусора, ям во дворах, парковкой на газонах, незаконной торговлей или некачественной разметкой отводится до 8 рабочих дней.