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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородские чиновники обновили порядок ответов на жалобы в соцсетях

Администрация Белгорода утвердила регламент работы с сообщениями из открытых источников. Такое распоряжение подписал глава города Валентин Демидов. Документ заменит предыдущий порядок, действовавший с 2020 года.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Согласно положению, мониторинг сообщений будет вестись в системе «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в нацмессенджере MAX. Выявлять сообщения, требующие реагирования, определять тему и локацию, а также принимать решение о необходимости ответа будет МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий», выступающее «куратором».

По данным «Спарк-Интерфакс», «Институт муниципального развития и социальных технологий» (МАУ «ИМРСТ») зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Учредитель — администрация города. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных наук. Учреждение также занимается консультированием по вопросам управления, изучением общественного мнения и имеет лицензию на образовательную деятельность. С 2 октября обязанности директора исполняет Алексей Гридчин. По итогам 2025 года выручка учреждения составила 8,2 млн руб., чистый убыток — 1,1 млн руб.

  • После выявления сообщения МАУ в течение 30 минут направляет его в мэрию или подвед.

  • Если чиновник посчитал, что вопрос не относится к его компетенции, он обязан вернуть сообщение в течение 30 минут.

  • Подготовить и разместить ответ в соцсети необходимо до 8 рабочих часов с момента выявления.

Для особо важных инцидентов — отдельные регламенты. Система будет помечать их как «сообщения повышенной важности». В таких случаях на «первичный ответ» (запрос уточнений или промежуточный ответ) тоже дается 8 рабочих часов. Однако окончательный ответ о решении проблемы с приложением фото- или видеоподтверждением проведенных работ должен быть готов от 2 до 8 рабочих дней.
Речь о прорыве труб и засорах в системах водоотведения, открытых канализационных люках, наледи на кровлях, нарушения уборки от снега (срок решения — до 2 рабочих дней). В этот же список попали дети на крышах и стройках, аварии на подстанциях и повреждения опор ЛЭП. На устранение проблем с вывозом мусора, ям во дворах, парковкой на газонах, незаконной торговлей или некачественной разметкой отводится до 8 рабочих дней.
Личные сообщения в официальных аккаунтах решено считать информационно-консультационными — на них не распространяется закон об обращениях граждан. В систему «Инцидент Менеджмент» они не попадают, а чиновникам строго запрещено собирать через них паспортные данные, биометрию и сведения об имуществе.
На повторные претензии по уже рассмотренному вопросу в ответе дается информация о принятых мерах. Сообщения с нецензурной бранью или угрозами обработке не подлежат. За нарушение сроков сотрудников мэрии и подведов будут привлекать к дисциплинарной ответственности.
Анна Швечикова