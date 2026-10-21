Белгородские чиновники обновили порядок ответов на жалобы в соцсетях
По данным «Спарк-Интерфакс», «Институт муниципального развития и социальных технологий» (МАУ «ИМРСТ») зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Учредитель — администрация города. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных наук. Учреждение также занимается консультированием по вопросам управления, изучением общественного мнения и имеет лицензию на образовательную деятельность. С 2 октября обязанности директора исполняет Алексей Гридчин. По итогам 2025 года выручка учреждения составила 8,2 млн руб., чистый убыток — 1,1 млн руб.
После выявления сообщения МАУ в течение 30 минут направляет его в мэрию или подвед.
Если чиновник посчитал, что вопрос не относится к его компетенции, он обязан вернуть сообщение в течение 30 минут.
Подготовить и разместить ответ в соцсети необходимо до 8 рабочих часов с момента выявления.