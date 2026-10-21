Мандат сенатора Алексея Пучнина перешел к главе тамбовского исполкома «ЕР»

До назначения господина Пучнина в СМИ называли вероятным кандидатом на пост сенатора замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майора Ивана Болдырева, получившего в 2022 году звание Героя России.

Прошлый состав облдумы представлял бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин. О том, что он не пройдет в сенат от нового созыва, стало известно после выдвижения кандидатов на грядущие выборы. Господин Никитин возглавлял регион в 2015–2021 годах, потом был делегирован в сенат.