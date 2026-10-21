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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Мандат сенатора Алексея Пучнина перешел к главе тамбовского исполкома «ЕР»

Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата областной думы Надежде Сконженко. Она стала новым парламентарием от «Единой России», следует из сообщения регионального отделения фракции.
Депутат тамбовской облдумы Надежда Сконженко

Депутат тамбовской облдумы Надежда Сконженко

региональное отделение партии «Единая Россия»

Мандат освободился после досрочного сложения полномочий Алексея Пучнина. 28 сентября депутаты областной Думы наделили его полномочиями члена Совета Федерации РФ от законодательного органа региона. Господин Пучнин был избран в составе списка «Единой России» в территориальной группе №9, границы которой соответствуют Знаменскому одномандатному избирательному округу.

Надежде Сконженко 41 год. Она занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета и является заместителем секретаря тамбовского регионального отделения «Единой России».

  • До назначения господина Пучнина в СМИ называли вероятным кандидатом на пост сенатора замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майора Ивана Болдырева, получившего в 2022 году звание Героя России.

  • Прошлый состав облдумы представлял бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин. О том, что он не пройдет в сенат от нового созыва, стало известно после выдвижения кандидатов на грядущие выборы. Господин Никитин возглавлял регион в 2015–2021 годах, потом был делегирован в сенат.

Анна Швечикова