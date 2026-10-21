Кассация признала незаконными торги на застройку «квартала мойщиков» в Воронеже
Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу воронежского ООО «СЗ "Градстрой"» Алексея Сезина (структура ГК «Еврострой») по спору о застройке «квартала мойщиков» в облцентре. Кассация отменила постановление апелляции и оставила решение первой инстанции в силе. Тем самым было утверждено признание незаконной части постановления горадминистрации об организации торгов на комплексное развитие территории (КРТ). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.
Спор касается застройки 12,5 га, ограниченных улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья. «Градстрой» подал иск к мэрии в феврале 2025 года.
Арбитражный суд Воронежской области согласился с девелопером и признал незаконным постановление администрации облцентра от 19 декабря 2024 года в части утверждения условий аукциона. Речь идет о положении, обязывающем участников предоставлять вместе с заявкой документы, подтверждающие опыт строительства объектов капитального строительства за последние пять лет в объеме не менее 50% от параметров заявленного проекта. Такие требования могли предъявляться как к самому заявителю, так и к его учредителям, дочерним или материнским структурам, выступавшим в качестве застройщика, технического заказчика или генерального подрядчика.
19-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу горадминистрации и отменил это решение в конце июня 2026 года.
Аукцион на КРТ «квартала мойщиков» прошел в январе 2025 года, в нем победила структура группы компаний экс-депутата местной облдумы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор-ЮГ». Девелопер оценивал инвестиции в реализацию проекта в 25 млрд руб.
Этот проект считается одним из крупнейших в Воронеже. Он предусматривает строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья. При этом в рамках него до конца 2036 года нужно расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны только 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. Взамен инвестор должен построить два детсада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.