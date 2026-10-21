Назначен новый представитель липецкого губернатора в областном совете депутатов
Вице-губернатор Ольга Белоглазова будет представлять главу региона в облсовете
Замгубернатора Липецкой области Ольга Белоглазова назначена официальным представителем главы региона и областного правительства в местном законодательном собрании. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Артамонов, сообщили в облсовете. Ранее эту должность занимал Сергей Курбатов, в этом году избравшийся депутатом Госдумы.
«Официальный представитель правительства и губернатора в законодательном собрании области участвует в заседаниях регпарламента и подготовке проектов законов, выражает позицию исполнительной власти»,— отметил спикер облсовета Владимир Сериков.
Должность специального представителя от исполнительной власти в областном совете появилась в прошлом году. Такое решение приняли депутаты на 49-й сессии регионального заксобрания.
Ольга Белоглазова курирует в правительстве вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, а также демографической политики. Она занимает пост замгубернатора с конца 2021 года, до этого руководила областным управлением (сейчас — министерство) соцполитики.