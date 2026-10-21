«Волгоградтранспригород» анонсировал пять новых транспортно-пересадочных узлов
В Волгограде планируют создать пять новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и открыть как минимум одну дополнительную платформу для пригородных электропоездов. Соответствующие намерения озвучили сотрудники АО «Волгоградтранспригород» в рамках форума «Пром Энерго Волга», сообщает V1.RU.
Первый ТПУ, расположенный у станции «Заканальная», уже ввели в эксплуатацию осенью этого года. Он является конечной автобусных маршрутов, связывающих Центральный и Дзержинский районы города с Красноармейским. Ежегодный пассажиропоток через этот узел, предположительно, будет составлять 1,2 млн пассажиров в год.
Второй ТПУ планируют организовать на ул. Михайлова в Тракторозаводском районе. Пункты посадки и высадки пассажиров будут расположены на проспекте Ленина у ТРЦ «Семь звезд». Узел будет замыкать автобусные маршруты со стороны Волжского и Дубовского районов. Сюда же будут приходить автобусы с саратовского направления. Маршруты общественного транспорта предлагают завязать на кольцо скоростного трамвая ВгТЗ.
Еще один транспортно-пересадочный узел может появиться в районе ГКБ СМП № 25, в районе остановки электричек на ул. Землячки. Им, по задумке авторов проекта, будут пользоваться почти 2 тыс. сотрудников больницы и 10 тыс. посетителей. На данный момент уже выбрано место для строительства узла.
Четвертый и пятый ТПУ планируют обустроить на Мамаевом кургане и в районе Самарского разъезда.