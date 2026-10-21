«Волгоградтранспригород» анонсировал пять новых транспортно-пересадочных узлов

Первый ТПУ, расположенный у станции «Заканальная», уже ввели в эксплуатацию осенью этого года. Он является конечной автобусных маршрутов, связывающих Центральный и Дзержинский районы города с Красноармейским. Ежегодный пассажиропоток через этот узел, предположительно, будет составлять 1,2 млн пассажиров в год.