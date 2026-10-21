Губернатор анонсировал строительство нового экспоцентра В Волгограде
Волгограде построят новый выставочный комплекса. Об этом на форуме-выставке «Пром-Энерго-Волга 2026» рассказал глава региона Андрей Бочаров.
Объект планируется разместить в историческом центре города, чтобы обеспечить проведение мероприятий федерального уровня с соблюдением высоких стандартов инфраструктуры. По словам господина Бочарова, новый комплекс позволит в широком формате представлять продукцию волгоградских производителей и их партнеров. «Регион работает над созданием подобного объекта... К непосредственной реализации проекта планируется приступить уже в следующем году», — отметил губернатор.
Решение озвучено на фоне динамики самого форума «Пром-Энерго-Волга 2026». Мероприятие, собирает свыше 100 компаний из 20 регионов России. В своем выступлении губернатор подчеркнул, что ключевой задачей остается укрепление технологического суверенитета и безопасности страны через реализацию мощных инвестиционных проектов.