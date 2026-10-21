Как не стать миллионером

По материалам дела, в апреле адвокату поручили защиту местного жителя, который обвинялся в развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ст. 135 УК РФ) и содержался в СИЗО. «Во время разговора доверитель признался защитнику, что его пугает не столько перспектива наказания. Больше всего он переживал, как к нему будут относиться другие заключенные и в каких условиях придется находиться сначала в следственном изоляторе, а затем в местах лишения свободы»,— рассказали в прокуратуре, добавив, что адвокат решил сыграть на страхах клиента.