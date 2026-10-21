Как не стать миллионером
Красноярского адвоката оштрафовали за попытку похитить у клиентов 1 млн рублей
К штрафу в размере 250 тыс. рублей суд приговорил красноярского адвоката за попытку хищения у клиентов 1 млн руб. Юрист обещал доверителю, который был арестован за педофилию и наслышан, как относятся в тюрьмах к насильникам, устроить ему отдельную камеру и покровительство сотрудников СИЗО. Защитник уверял о наличии обширных связей в ФСИН, которых на самом деле не имел.
В красноярском городе Бородино рассмотрели уголовное дело адвоката, который обвинялся в покушении на мошенничество в крупном размере (ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб., но снизили до 250 тыс. руб. из-за того, что 74-летний юрист несколько дней провел под стражей и полтора месяца — под домашним арестом. До уплаты штрафа суд сохранил арест на автомобиль Chevrolet Spark адвоката.
По материалам дела, в апреле адвокату поручили защиту местного жителя, который обвинялся в развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ст. 135 УК РФ) и содержался в СИЗО. «Во время разговора доверитель признался защитнику, что его пугает не столько перспектива наказания. Больше всего он переживал, как к нему будут относиться другие заключенные и в каких условиях придется находиться сначала в следственном изоляторе, а затем в местах лишения свободы»,— рассказали в прокуратуре, добавив, что адвокат решил сыграть на страхах клиента.
Юрист заверил подзащитного, что благодаря обширным связям он может организовать ему отдельную камеру и покровительство со стороны сотрудников ФСИН, а это позволит избежать конфликтов с другими арестантами. Юрист запросил 1 млн руб., уверяя, что деньги пойдут на взятки должностным лицам тюремного ведомства. В дальнейшем адвокат встретился с матерью подзащитного и повторил обещания.
Женщина начала искать необходимую сумму, однако затем обратилась в управление ФСБ России по Красноярскому краю. Последующие контакты клиентов с юристом проходили под контролем оперативников. 7 мая в ходе последней встречи, которая проходила в автомобиле адвоката, заявительница оставила на пассажирском сиденье денежную «куклу», имитирующую 1 млн руб. Адвоката задержали. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в действительности защитник не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства, а денежными средствами планировал распорядиться по собственному усмотрению.
Защитник не стал запираться. Он также заявил, что никаких договоренностей с сотрудниками ФСИН у него не было, и признал вину. Краевая адвокатская палата приостановила его профессиональный статус.