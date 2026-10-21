В Прикамье увеличился пассажиропоток на речных рейсах
Минувший навигационный сезон стал для Пермского края рекордным, сообщает пресс-служба регионального правительства. По информации ведомства, причал на Перми I принял в этом году свыше 247 тыс. пассажиров, что на 23,5% больше, чем годом ранее (в 2025-м — 200 тыс.).
По информации краевого минтранса, пассажиропоток вырос и на субсидируемых маршрутах — с мая по октябрь ими воспользовались более 84,2 тыс. человек. Рост составил 10%. Из общего объема пассажиропотока 52,2 тыс. человек пришлись на маршруты, обслуживаемые «Пермским речным пароходством». В ведомстве связывают рост показателей с появлением новых маршрутов.
Так, в навигации 2026 года запустили первое в России водное такси из Перми в Усть-Качку на катере «Колва», а также вернули восстановленное скоростное судно на подводных крыльях «Восход–50». За сезон «Колва» перевезла 5,6 тыс. пассажиров, совершив 394 рейса со средней загрузкой 79%. Наибольший пассажиропоток пришелся на июль и август. «Восход» совершил шесть рейсов из Перми в Сарапул, перевезя 337 человек со средней загрузкой 79%. В июле и августе из Казани в Пермь второй год подряд курсировал «Метеор-120Р». Третий год подряд по Каме курсировал маршрут «Пермь — Закамск» на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2». Пассажиропоток за сезон составил 4,1 тыс. человек.
В течение навигации курсировали и ежегодно субсидируемые маршруты: «Сылва — Троица», «Березники — Быстрая», «Старые Ляды — Куликово», «Пермь — Заречный» и «Пермь — Закамск». В ведомстве отметили, что наибольший пассажиропоток показал маршрут «Сылва — Троица» — 46,2 тыс. пассажиров.
Как отметили в краевом минтрансе, в планах на 2027 год — запуск еще двух новых направлений: «Пермь — Оса» и «Пермь — Чайковский». Курсирование планируется на восстановленных «Метеорах» и «Восходе».