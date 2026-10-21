В Прикамье увеличился пассажиропоток на речных рейсах

Так, в навигации 2026 года запустили первое в России водное такси из Перми в Усть-Качку на катере «Колва», а также вернули восстановленное скоростное судно на подводных крыльях «Восход–50». За сезон «Колва» перевезла 5,6 тыс. пассажиров, совершив 394 рейса со средней загрузкой 79%. Наибольший пассажиропоток пришелся на июль и август. «Восход» совершил шесть рейсов из Перми в Сарапул, перевезя 337 человек со средней загрузкой 79%. В июле и августе из Казани в Пермь второй год подряд курсировал «Метеор-120Р». Третий год подряд по Каме курсировал маршрут «Пермь — Закамск» на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2». Пассажиропоток за сезон составил 4,1 тыс. человек.