«ДСК Трансстрой» построит за 514 млн рублей мост в Похвистневском районе
В Похвистневском районе Самарской области ООО «ДСК Трансстрой» (прежнее наименование «Самаратрансстрой») построит мост через реку Большой Кинель на 1-м км автомобильной дороги Похвистнево — Клявлино. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Участок входит в опорную сеть автомобильных дорог региона и расположен на выезде из районного центра. Это ключевой маршрут для транзитного транспорта в направлении Оренбурга и Татарстана»,— говорится в сообщении.
Сумма контракта составляет 514 млн руб.
Проект предусматривает два этапа: рядом со старым мостом возведут новый современный мост, после чего будет проведен капитальный ремонт старого объекта.
«Такое решение позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на время работ и создать современную, надежную инфраструктуру. Существующий мост был построен несколько десятилетий назад и не рассчитан на возросшие транспортные нагрузки сегодняшнего дня»,— отмечается в сообщении правительства региона.
Завершить все работы планируется в 2028 году.