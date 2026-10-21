«ДСК Трансстрой» построит за 514 млн рублей мост в Похвистневском районе

«Такое решение позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на время работ и создать современную, надежную инфраструктуру. Существующий мост был построен несколько десятилетий назад и не рассчитан на возросшие транспортные нагрузки сегодняшнего дня»,— отмечается в сообщении правительства региона.