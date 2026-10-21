Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пензенский губернатор предложил повысить транспортный налог в регионе

В Пензенской области планируют увеличить ставку транспортного налога. Соответствующий законопроект внесен губернатором Олегом Мельниченко. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Олег Мельниченко инициировал рост транспортного налога в Пензенской области

Олег Мельниченко инициировал рост транспортного налога в Пензенской области

ИА «Общественное мнение»

Так, для автомобилей с объемом двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) ставка вырастет с нынешних 45 до 50 руб. Налоговая ставка для легковых авто с объемом двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) поднимется до 35 руб. (сейчас она равна 30 руб.).
В данный момент проект закона находится на стадии антикоррупционной экспертизы. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после его официальной публикации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Марина Окорокова