Пензенский губернатор предложил повысить транспортный налог в регионе
В Пензенской области планируют увеличить ставку транспортного налога. Соответствующий законопроект внесен губернатором Олегом Мельниченко. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Так, для автомобилей с объемом двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) ставка вырастет с нынешних 45 до 50 руб. Налоговая ставка для легковых авто с объемом двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) поднимется до 35 руб. (сейчас она равна 30 руб.).
В данный момент проект закона находится на стадии антикоррупционной экспертизы. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после его официальной публикации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.