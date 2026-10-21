Пензенский губернатор предложил повысить транспортный налог в регионе

Так, для автомобилей с объемом двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) ставка вырастет с нынешних 45 до 50 руб. Налоговая ставка для легковых авто с объемом двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) поднимется до 35 руб. (сейчас она равна 30 руб.).