Экс-главе Тувы передали мандат депутата Госдумы
В прошлом созыве Шолбан Кара-оол занимал пост вице-спикера
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы РФ экс-главе Республики Тыва и депутату предыдущего созыва Шолбану Кара-оолу. Соответствующее решение было принято на заседании 21 октября.
Передача мандата стала возможной после отказа от него Ирины Елиферовой, избранной от столичной региональной группы партсписка кандидатов «Единой России». Шолбан Кара-оол занимал четвертую строчку в группе, объединяющей кандидатов-единороссов Красноярского края, Хакасии и Тувы. Решение о передаче мандата было принято руководящими органами партии.
В предыдущем созыве Госдумы РФ господин Кара-оол занимал пост вице-спикера.