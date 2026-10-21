Экс-главе Тувы передали мандат депутата Госдумы

Передача мандата стала возможной после отказа от него Ирины Елиферовой, избранной от столичной региональной группы партсписка кандидатов «Единой России». Шолбан Кара-оол занимал четвертую строчку в группе, объединяющей кандидатов-единороссов Красноярского края, Хакасии и Тувы. Решение о передаче мандата было принято руководящими органами партии.