В Оренбуржье отменили льготы по налогу на имущество для организаций
С 1 января 2027 года отменяется льгота по налогу на имущество для организаций, применяющих специальные налоговые режимы. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.
Как отмечают в региональном парламенте, сейчас такие организации фактически платят налог на имущество по ставке 0,5% вместо стандартных 2% для крупных коммерческих объектов (от 1 тыс. кв. м в городах с населением более 70 тыс. человек).
Со следующего года льгота отменена, и налоговая нагрузка для всех собственников коммерческой недвижимости будет уравнена.
По оценке минфина, льгота обходится областному бюджету в 70,3 млн руб. и не окупает себя. Отмена принесет бюджету более 78 млн руб. в 2027 году и порядка 105 млн руб. ежегодно в последующие годы. Эти деньги пойдут на решение социальных и инфраструктурных задач региона.