В Оренбуржье увеличили штрафы за нарушение правил купания
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области закрепили изменения об удвоении размеров штрафов за купание в опасных местах. Об этом сообщает региональное Законодательное собрание.
В парламенте отмечают, что решение продиктовано ростом числа погибших в этом году на водоемах региона. Минимальный штраф увеличенс 500 руб. до 1 тыс. руб., максимальный — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.
Купаться запрещено в местах, где выставлены щиты с предупреждающими знаками. Также под запретом заплывать за буйки, подплывать к моторным и весельным лодкам, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, находиться на пляжах в пьяном виде.
«Мера вынужденная, только так мы можем обезопасить наших жителей от нелепой и непредвиденной гибели», — отмечает губернатор Евгений Солнцев.