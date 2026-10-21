Власти Приангарья требуют от «Горы Байкала» вернуть субсидию в 90 млн рублей

В арбитражный суд Иркутской области поступил иск агентства по туризму региона к ООО «Горы Байкала» о возврате средств субсидии в размере 90 млн руб. и взыскании штрафа в 9 млн руб. В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены управление казначейства по Иркутской области и Контрольно-счетная палата региона, следует из материалов дела.