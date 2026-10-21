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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Сибирь

Власти Приангарья требуют от «Горы Байкала» вернуть субсидию в 90 млн рублей

В арбитражный суд Иркутской области поступил иск агентства по туризму региона к ООО «Горы Байкала» о возврате средств субсидии в размере 90 млн руб. и взыскании штрафа в 9 млн руб. В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены управление казначейства по Иркутской области и Контрольно-счетная палата региона, следует из материалов дела.
В материалах суда указывается, что из бюджета Приангарья компании «Горы Байкала» была предоставлена субсидия по федеральному проекту «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Организация должна была открыть на эти средства модульный отель.
В обоснование требований истец заявил, что ответчик не ввел в эксплуатацию 60 номеров. При этом требование о возврате субсидии компания не выполнила.
Александра Стрелкова