Госавтоинспекция Ставрополья перестала выдавать права и-за сбоя базы данных

Перебой затронул услуги, которые водители получают в регистрационно-экзаменационных подразделениях: регистрацию автомобилей и прицепов, проведение экзаменов на право управления транспортом, выдачу и замену водительских удостоверений. Регистрация нужна не только при покупке машины: подразделения также оформляют изменения регистрационных данных и выдают документы и знаки. При сдаче экзамена и оформлении прав ведомство проверяет сведения о кандидате и фиксирует результат экзамена.