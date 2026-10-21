Госавтоинспекция Ставрополья перестала выдавать права и-за сбоя базы данных
Около 09:30 21 октября 2026 года подразделения Госавтоинспекции Ставропольского края временно прекратили оказывать государственные услуги. В официальном сообщении ведомство связало остановку с техническим сбоем, который ограничил доступ к автоматизированным базам данных. Специалисты приступили к восстановлению доступа; о возобновлении работы Госавтоинспекция обещала сообщить отдельно.
«Причиной сложившейся ситуации стал технический сбой доступа к автоматизтрованным базам данных Госавтоинспекции», - говорится в сообщении ведомства.
Перебой затронул услуги, которые водители получают в регистрационно-экзаменационных подразделениях: регистрацию автомобилей и прицепов, проведение экзаменов на право управления транспортом, выдачу и замену водительских удостоверений. Регистрация нужна не только при покупке машины: подразделения также оформляют изменения регистрационных данных и выдают документы и знаки. При сдаче экзамена и оформлении прав ведомство проверяет сведения о кандидате и фиксирует результат экзамена.
Срок перерыва и число заявителей, чьи визиты затронул сбой, в сообщении ведомства не указаны. Госавтоинспекция сообщила только, что специалисты устраняют проблему, и пообещала оперативно объявить о восстановлении баз и возобновлении услуг. Отдельных данных о том, что сбой затронул работу дорожных патрулей или другие службы МВД, ведомство не приводило.