В Самаре сотрудник Роспотребнадзора способствовал сбыту незаконного табака на 10 млн рублей

По данным следствия, обвиняемый также помог организованной группе предпринимателей в приобретении более 70 тысяч пачек немаркированных сигарет различных марок, их стоимость превысила 10 млн рублей. Продукция хранилась в гаражных боксах и киосках на территории Самарской области и предназначалась для сбыта. Пресечь незаконную схему удалось сотрудникам УФСБ РФ по Самарской области; весь объем немаркированного товара изъят из оборота. В отношении самих предпринимателей также ведется расследование по аналогичной статье.