В Самаре сотрудник Роспотребнадзора способствовал сбыту незаконного табака на 10 млн рублей
С его помощью организованная группа смогла сбыть 70 тыс. пачек нелегального табака
В Самаре предъявлено обвинение начальнику подразделения управления Роспотребнадзора Самарской области: ему вменяют пособничество в обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как сообщили в региональном СУ СКР 21 октября, в 2025–2026 годах фигурант, используя служебное положение, систематически передавал индивидуальному предпринимателю сведения о планируемых рейдах и проверках, это позволяло коммерсанту избегать контроля за нелегальным оборотом продукции.
По данным следствия, обвиняемый также помог организованной группе предпринимателей в приобретении более 70 тысяч пачек немаркированных сигарет различных марок, их стоимость превысила 10 млн рублей. Продукция хранилась в гаражных боксах и киосках на территории Самарской области и предназначалась для сбыта. Пресечь незаконную схему удалось сотрудникам УФСБ РФ по Самарской области; весь объем немаркированного товара изъят из оборота. В отношении самих предпринимателей также ведется расследование по аналогичной статье.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении сотрудника Роспотребнадзора меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Выясняется роль каждого участника организованной группы в преступной схеме.