Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга утром 21 октября сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. На сервисе мониторинга DETECTOR404 опубликованы сообщения о неполадках, в том числе о недоступности сайтов и мобильной связи.
Судя по данным сервиса, первые сообщения о сбоях появились около десяти утра. Пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, доступны только ресурсы из «белых списков», а также не работают игровые сервисы.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве Лужского района. Власти предупреждали о возможном замедлении мобильного интернета.