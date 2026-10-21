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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга утром 21 октября сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. На сервисе мониторинга DETECTOR404 опубликованы сообщения о неполадках, в том числе о недоступности сайтов и мобильной связи.
Пользователи сообщают, что доступны только ресурсы из «белых списков»

Пользователи сообщают, что доступны только ресурсы из «белых списков»

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Судя по данным сервиса, первые сообщения о сбоях появились около десяти утра. Пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, доступны только ресурсы из «белых списков», а также не работают игровые сервисы.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве Лужского района. Власти предупреждали о возможном замедлении мобильного интернета.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор