У нового тренера СКА не получилось
с первой попытки
Хоккеисты СКА не сумели выиграть в первом матче чемпионата КХЛ под руководством нового главного тренера Андрея Разина. Встреча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга на «СКА Арене» завершилась их поражением 1:3. Таким образом серия неудач армейцев растянулась на шесть матчей подряд. Но есть надежда, что в ближайшее время петербургская команда исправится.
Андрей Разин, приехав в Петербург, попал в буквальном смысле с корабля на бал. В город он прилетел на одном самолете с игроками «Автомобилиста», с которым СКА встречался во вторник. Пришлось расплатиться результатом, как пошутил сам Разин. О его назначении главным тренером армейской команды стало известно в воскресенье. До этого Разин (его еще называют Разинатор — за могучий внешний вид и умение побеждать) тренировал магнитогорский «Металлург», с которым выиграл в сезоне 2023/24 Кубок Гагарина. Правда, две недели назад руководство «Магнитки» отстранило специалиста от исполнения обязанностей главного тренера из-за того, что в команде возникло несколько конфликтов. При этом «Металлург» шел на первом месте в Восточной конференции КХЛ.
После того как тренер принял предложение СКА, его контракт с уральским клубом был окончательно расторгнут. Разин прибыл в Петербург без своих помощников по тренерскому штабу, которые заканчивали дела в «Металлурге», и успел провести с армейцами всего одну тренировку. К моменту начала матча с «Автомобилистом» он не выучил фамилии всех игроков СКА. Например, 19-летнего форварда Германа Суздорфа, которого включил в состав, назвал Зеедорфом (Кларенс Зеедорф — известный нидерландский футболист). Это было уж на пресс-конференции по окончании встречи, которую СКА проиграл 1:3. После этого пошли в ход шутки на тему того, что новый тренер армейцев тоже любит футбол. Игорь Ларионов, возглавлявший команду до этого, всегда признавался в своей любви к Английской премьер-лиге. И после завершения матчей СКА часто спешил на просмотр футбольных баталий. Наверняка во вторник вечером он в спокойной обстановке наблюдал за матчами Лиги чемпионов, самым интересным из которых была встреча между ПСЖ и «Барселоной». А с проблемами СКА и наследием Ларионова разбирался Андрей Разин.
Петербургский клуб к приходу нового главного тренера проиграл в чемпионате КХЛ пять матчей подряд (два последних из них — с «сухим» счетом). У игроков, как говорится, потухли глаза. Чувствуется, что атмосфера в команде была не самой лучшей. Во многом потому, как говорят, что Игорь Ларионов всегда старался пропихнуть в состав своего сына — Игоря Ларионова, с которым СКА заключил контракт. Даже когда Ларионов-младший этого не заслуживал. Усугубляло ситуацию большое количество травмированных игроков.
Игра с «Автомобилистом» у СКА не получилась. Видно было, что-старому хоккеисты играть уже не хотят, а по-новому не могут. Петербуржцы, пропустив гол в начале второго периода, в середине той же двадцатиминутки сравняли счет (точным броском в «девятку» отметился защитник Владислав Семин), много «наседали» на ворота соперника, но не сумели извлечь из этого пользы. Ни в виде заброшенных шайб, ни в виде удалений соперника, что могло повысить шансы на взятие ворот. Второй момент особенно расстроил нового тренера СКА. Он отметил, что в чужой зоне надо обострять игру, владея шайбой, и действовать более агрессивно. А так получилось, что игроки «Автомобилиста» в этой встрече ни разу не нарушили правил (редкий случай для хоккея), СКА не получил ни одного большинства и в третьем периоде, затратив много сил, пропустил вторую шайбу. Третья влетела уже в пустые ворота хозяев, тренеры которых заменили вратаря Сергея Иванова на шестого полевого игрока. СКА проиграл 1:3 и продлил серию поражений в чемпионате КХЛ до шести матчей, закрепившись на восьмом месте таблицы «Запада». Антирекорд армейского клуба в этом смысле — семь поражений подряд, которые он потерпел в прошлом сезоне под руководством Игоря Ларионова.
Завтра, 22 октября, СКА принимает на своей площадке «Сибирь». Андрей Разин признался, что в матче с «Автомобилистом» ему понравились две пятерки новой команды. Может, в игре с сибиряками их будет больше. Как и голов.