У нового тренера СКА не получилось

Игра с «Автомобилистом» у СКА не получилась. Видно было, что-старому хоккеисты играть уже не хотят, а по-новому не могут. Петербуржцы, пропустив гол в начале второго периода, в середине той же двадцатиминутки сравняли счет (точным броском в «девятку» отметился защитник Владислав Семин), много «наседали» на ворота соперника, но не сумели извлечь из этого пользы. Ни в виде заброшенных шайб, ни в виде удалений соперника, что могло повысить шансы на взятие ворот. Второй момент особенно расстроил нового тренера СКА. Он отметил, что в чужой зоне надо обострять игру, владея шайбой, и действовать более агрессивно. А так получилось, что игроки «Автомобилиста» в этой встрече ни разу не нарушили правил (редкий случай для хоккея), СКА не получил ни одного большинства и в третьем периоде, затратив много сил, пропустил вторую шайбу. Третья влетела уже в пустые ворота хозяев, тренеры которых заменили вратаря Сергея Иванова на шестого полевого игрока. СКА проиграл 1:3 и продлил серию поражений в чемпионате КХЛ до шести матчей, закрепившись на восьмом месте таблицы «Запада». Антирекорд армейского клуба в этом смысле — семь поражений подряд, которые он потерпел в прошлом сезоне под руководством Игоря Ларионова.