Умер бывший депутат Госдумы от Ярославской области Александр Сизов

Александр Сизов начал трудовой путь на Ярославском моторном заводе. Был секретарем комитета комсомола ЯМЗ, в 1975–1979 годах — первым секретарем горкома ВЛКСМ Ярославля. Затем работал в Ленинском райкоме КПСС и райисполкоме заместителем председателя и председателем. С 1992 по 1999 год был заместителем мэра Ярославля. В 1999 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы РФ, в 2008 году стал депутатом Ярославской областной думы.