Умер бывший депутат Госдумы от Ярославской области Александр Сизов
В возрасте 78 лет скончался бывший депутат Государственной Думы РФ от Ярославской области, бывший заместитель мэра Ярославля Александр Сизов. Об этом сообщил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.
Александр Сизов начал трудовой путь на Ярославском моторном заводе. Был секретарем комитета комсомола ЯМЗ, в 1975–1979 годах — первым секретарем горкома ВЛКСМ Ярославля. Затем работал в Ленинском райкоме КПСС и райисполкоме заместителем председателя и председателем. С 1992 по 1999 год был заместителем мэра Ярославля. В 1999 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы РФ, в 2008 году стал депутатом Ярославской областной думы.
«На протяжении десятилетий Александр Александрович отстаивал интересы региона. Благодаря его настойчивости были выделены средства на модернизацию крупных промышленных предприятий, строительство поликлиники для жителей Ленинского и Кировского районов Ярославля, а также оказано содействие в реставрации церкви Петра и Павла»,— написал Михаил Боровицкий.