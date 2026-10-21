Следователи и ФСБ выявили многомиллионные хищения в муниципальном учреждении Белой Калитвы
В городе Белая Калитва Ростовской области разгорается скандал, связанный с крупными хищениями в муниципальной сфере. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора одного из городских учреждений. Его действия квалифицированы сразу по двум статьям: злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и пособничество в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего фигуранту вменяется три эпизода, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
По материалам следствия, управленец использовал свое служебное положение вопреки интересам службы. Он разработал схему, согласно которой в возглавляемое им учреждение на рабочие места были оформлены три человека. Особенностью ситуации стало то, что новые «сотрудники» не собирались выполнять какие-либо функции, а лишь числились в штате, получая денежное довольствие.
Реализация преступной схемы длилась длительный период: с сентября 2011 года по июль 2026 года. На основании приказов о зачислении в штат и официального расписания, утвержденных подозреваемым, гражданам регулярно перечислялась заработная плата и сопутствующие надбавки. В итоге суммарный ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценен следствием в сумму свыше 10 млн руб.
В отношении троих фиктивно трудоустроенных лиц также возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они, согласно версии следствия, осознанно получали средства за работу, которую не выполняли.
Кроме того, под следствием оказался и глава одного из структурных подразделений учреждения. Ему инкриминируется служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Установлено, что именно этот сотрудник вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о присутствии на местах фиктивных работников. Именно эти документы служили формальным основанием для начисления выплат.
Материалы, ставшие основой для возбуждения уголовных дел, были предоставлены сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Оперативное сопровождение позволило выявить факты нарушений и собрать доказательную базу. В настоящее время в рамках расследования проводятся обыски по адресам проживания и в служебных кабинетах всех фигурантов. Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств хищений и сбор доказательств вины подозреваемых.