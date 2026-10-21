Следователи и ФСБ выявили многомиллионные хищения в муниципальном учреждении Белой Калитвы

Кроме того, под следствием оказался и глава одного из структурных подразделений учреждения. Ему инкриминируется служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Установлено, что именно этот сотрудник вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о присутствии на местах фиктивных работников. Именно эти документы служили формальным основанием для начисления выплат.