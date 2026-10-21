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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Северо-Запад

Пулково принимает рейсы по согласованию на фоне атаки БПЛА в Ленобласти

Из-за ограничений возможны корректировки расписания рейсов
Аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Александр Баранов / Коммерсантъ

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В Росавиации предупредили, что из-за ограничений возможны корректировки расписания рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Лужского района.
UPD: в 10:01 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли. В 10:05 Росавиация вновь ввела ограничения. В 10:35 меры окончательно сняты.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор