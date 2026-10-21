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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Северо-Запад

Антициклон принесет 21 октября в Петербург сухую погоду и тепло

В среду, 21 октября, в Санкт-Петербурге сохранится сухая и относительно теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил главный специалист центра прогнозы погоды «Фобос» Михаил Леус.
Днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов

Днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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Погоду в регионе определит гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба — это существенно выше нормы, однако в течение дня оно будет снижаться.
В четверг, 22 октября, в Петербурге также обойдется без дождей. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем — +11…+13 градусов. В Ленинградской области в среду воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор