Антициклон принесет 21 октября в Петербург сухую погоду и тепло

В среду, 21 октября, в Санкт-Петербурге сохранится сухая и относительно теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил главный специалист центра прогнозы погоды «Фобос» Михаил Леус.