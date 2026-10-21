Лишь 3% работающих ижевчан готовы потерять четверть зарплаты ради работы у дома
При этом 63% врачей не пойдут на снижение дохода
3% работающих жителей Ижевска откажутся от четверти запрашиваемой ими в резюме заработной платы ради работы у дома, следует из опроса сервиса SuperJob. Тех, кто не станет снижать запросы ради работы рядом с домом, — 35%.
«Экономия на транспортных расходах и сокращение времени на дорогу — в приоритете у многих. Близость места работы к дому может стать поводом пересмотреть финансовые ожидания»,— говорится в сообщении. 26% опрошенных ради этого готовы потерять 5% от зарплаты, 6% — согласны на минус 15%, 2% — на минус 20%. Средний размер уступки составил 9%.
Реже жертвуют доходом респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Респонденты со средним профессиональным образованием чуть чаще готовы на снижение зарплаты — таких 10% против 9% опрошенных с высшим образованием.
Больше трети горожан (38%) с доходом от 150 тыс. руб. не согласны на снижение зарплаты из-за близости места работы. Чем меньше зарплата, тем меньше люди говорили о своем желании снизить зарплатные ожидания: среди тех, кто получает до 150 тыс. руб., таких 31%.
Наиболее жестко настроены врачи — 63% не потерпят снижения зарплаты. Следом расположились администраторы — 54%, водители — 46%, учителя — 45% и медсестры — 41%. Чаще других согласны на компромисс главные бухгалтеры — таковых 13%. Самый высокий средний процент уступки, если анализировать ответы тех, кто потенциально согласен на снижение запросов, зафиксировали аналитики: у водителей — 15%, врачей — 12%, по 10% дизайнеров и учителей. Самый низкий — у офис-менеджеров — 8%.
Опрос проходил с 30 сентября по 12 октября.