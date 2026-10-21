Лишь 3% работающих ижевчан готовы потерять четверть зарплаты ради работы у дома

Больше трети горожан (38%) с доходом от 150 тыс. руб. не согласны на снижение зарплаты из-за близости места работы. Чем меньше зарплата, тем меньше люди говорили о своем желании снизить зарплатные ожидания: среди тех, кто получает до 150 тыс. руб., таких 31%.