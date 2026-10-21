Двое полицейских из Чайковского обвиняются в получении взятки
Обновлено
СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в получении взятки в крупном размере двум сотрудникам отдела полиции в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, в октябре 2025 года фигуранты потребовали от водителя, находившегося в состоянии опьянения, передать взятку в сумме 200 тыс. руб. за непривлечение последнего к административной ответственности. Часть взятки в сумме 100 тыс. руб. водитель передал в тот же день. Оставшуюся часть он должен был передать позже через посредника, но, передумав обратился в УФСБ России по Пермскому краю. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 3 октября 2026 года водитель передал 60 тыс. руб. посреднику. После передачи денег полицейским все трое были задержаны.
Следователем СК России проведены опознания, допрошены свидетели. В отношении сотрудников полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении взяткодателя и посредника также возбуждены уголовные дела.
В ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что в настоящее время сотрудники отстранены от службы. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.