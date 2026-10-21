Экс-начальник петербургской колонии получил пять лет условно за взятки

По версии следствия и суда, бывший руководитель колонии вступил в сговор с одним из осужденных, отбывающим наказание за организацию заказных убийств. Используя его авторитет среди заключенных, они создавали условия, при которых другие осужденные были вынуждены платить за сокрытие предполагаемых нарушений режима содержания.