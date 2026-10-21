Экс-начальник петербургской колонии получил пять лет условно за взятки
Суд назначил пять лет лишения свободы условно бывшему начальнику исправительной колонии № 4 ГУФСИН по Петербургу и Ленинградской области, признанному виновным в получении взяток. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Петербургу.
По версии следствия и суда, бывший руководитель колонии вступил в сговор с одним из осужденных, отбывающим наказание за организацию заказных убийств. Используя его авторитет среди заключенных, они создавали условия, при которых другие осужденные были вынуждены платить за сокрытие предполагаемых нарушений режима содержания.
Преступная схема действовала с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Бывшего начальника колонии признали виновным по трем эпизодам получения взяток. Во время расследования следователи работали совместно с сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, а на имущество фигурантов наложили арест.
Уголовное дело в отношении заключенного, которого следствие считает взяткодателем, рассматривается отдельно.