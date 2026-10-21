В Карелии продают отельный комплекс за 230 млн рублей
В республике Карелия на продажу выставлен гостиничный комплекс «Ламберг», находящийся на острове Риеккалансаари в поселке Ламберг. Площадь территории, по заявлению продавца, составляет 2,3 га.
По данным платформы «Авито», в составе комплекса «Ламберг»: главный корпус площадью 430 кв.м., 19 коттеджей общей площадью 1350 кв.м, ресторан площадью 345 кв. м.
Вид разрешенного использования — для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.