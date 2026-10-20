Солист Мариинки Иван Бородулин сорвался с семиметровой высоты во время репетиции
Солист Мариинского театра Иван Бородулин получил открытый перелом руки и сотрясение мозга после падения с семиметровой высоты во время репетиции. Из-за травм певец временно не может летать на самолетах, однако театр в Карелии, с которым у него заключен контракт, готов сохранить выступление в программе, если это позволит состояние артиста. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам господина Бородулина, во время репетиции не сработала страховка. Певца госпитализировали, ему предстоит операция. Восстановление, по предварительной оценке, займет не менее двух с половиной месяцев. Врачи также запретили ему авиаперелеты из-за риска тромбоза.
Из-за травмы артисту пришлось отказаться от части запланированных выступлений. При этом, как рассказал господин Бородулин, театр в Карелии выразил готовность пойти ему навстречу и при необходимости организовать выступление сидя. Сам певец допускает, что сможет выйти на сцену уже в декабре, если получит разрешение врачей, однако полноценного возвращения к работе ожидает не раньше марта.
Иван Бородулин — контратенор и приглашенный солист Мариинского театра. Он дебютировал на его сцене в 2023 году в партии Оберона в опере «Сон в летнюю ночь». В репертуаре Музыкального театра Республики Карелия также заявлено его участие в опере «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка.
Обстоятельства происшествия выясняют Мариинский театр и Следственный комитет, сообщил артист.