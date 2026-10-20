Солист Мариинки Иван Бородулин сорвался с семиметровой высоты во время репетиции

Из-за травмы артисту пришлось отказаться от части запланированных выступлений. При этом, как рассказал господин Бородулин, театр в Карелии выразил готовность пойти ему навстречу и при необходимости организовать выступление сидя. Сам певец допускает, что сможет выйти на сцену уже в декабре, если получит разрешение врачей, однако полноценного возвращения к работе ожидает не раньше марта.