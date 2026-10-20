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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Северо-Запад

Солист Мариинки Иван Бородулин сорвался с семиметровой высоты во время репетиции

Солист Мариинского театра Иван Бородулин получил открытый перелом руки и сотрясение мозга после падения с семиметровой высоты во время репетиции. Из-за травм певец временно не может летать на самолетах, однако театр в Карелии, с которым у него заключен контракт, готов сохранить выступление в программе, если это позволит состояние артиста. Об этом он рассказал РИА Новости.
Оперный певец Иван Бородулин (справа)

Оперный певец Иван Бородулин (справа)

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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По словам господина Бородулина, во время репетиции не сработала страховка. Певца госпитализировали, ему предстоит операция. Восстановление, по предварительной оценке, займет не менее двух с половиной месяцев. Врачи также запретили ему авиаперелеты из-за риска тромбоза.
Из-за травмы артисту пришлось отказаться от части запланированных выступлений. При этом, как рассказал господин Бородулин, театр в Карелии выразил готовность пойти ему навстречу и при необходимости организовать выступление сидя. Сам певец допускает, что сможет выйти на сцену уже в декабре, если получит разрешение врачей, однако полноценного возвращения к работе ожидает не раньше марта.
Иван Бородулин — контратенор и приглашенный солист Мариинского театра. Он дебютировал на его сцене в 2023 году в партии Оберона в опере «Сон в летнюю ночь». В репертуаре Музыкального театра Республики Карелия также заявлено его участие в опере «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка.
Обстоятельства происшествия выясняют Мариинский театр и Следственный комитет, сообщил артист.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор