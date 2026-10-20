Горсуд Петербурга вернул на пересмотр дело о склонении к самоубийству

Прокуратура настаивала, что решение первой инстанции было недостаточно обоснованным и принято с неправильным применением уголовного закона. Обвинение просило отменить постановление и заново рассмотреть дело. Защита господина Яковлева, напротив, указывала, что после того, как узнал о блокировке страницы Роскомнадзором, он предпринял все зависящие от него меры для удаления публикации.