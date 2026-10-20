Горсуд Петербурга вернул на пересмотр дело о склонении к самоубийству
Санкт-Петербургский городской суд отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении Кирилла Яковлева, обвиняемого в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству через интернет. Материалы направили на новое рассмотрение в Куйбышевский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Прокуратура настаивала, что решение первой инстанции было недостаточно обоснованным и принято с неправильным применением уголовного закона. Обвинение просило отменить постановление и заново рассмотреть дело. Защита господина Яковлева, напротив, указывала, что после того, как узнал о блокировке страницы Роскомнадзором, он предпринял все зависящие от него меры для удаления публикации.
В июне 2026 года Куйбышевский районный суд прекратил уголовное дело. Защита ссылалась на то, что господин Яковлев добровольно прекратил деятельность, явился с повинной и содействовал следствию. Апелляционная инстанция отменила это решение и направила материалы на новое рассмотрение другим составом суда.
По версии следствия, осенью 2024 года господин Яковлев вместе с сообщницей подготовил текст, побуждающий к суициду и самоповреждениям, и предложил его администратору интернет-ресурса для публикации. Материал находился в открытом доступе с октября по ноябрь 2024 года.