За убийство в Дубае придется отвечать в Петербурге
Обвиняемый в жестокой расправе над стюардессой Альберт Морган предстанет перед судом
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого убийства стюардессы из Санкт-Петербурга Анастасии Никулиной, тело которой обнаружили в декабре прошлого года в Объединенных Арабских Эмиратах. Обвиняемый — ранее судимый россиянин Альберт Морган, с которым погибшая когда-то состояла в отношениях. За месяц до смерти девушка записала видео, в котором сообщила, что бывший партнер собирается расправиться с ней. Позднее ее нашли зарезанной в пятизвездочном отеле в Дубае.
СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 41-летнего уроженца Республики Татарстан Альберта Моргана (ранее Зарипова), обвиняемого в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), истязании (с. 117 УК РФ) и в конечном итоге убийстве при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст.105 УК РФ) 25-летней стюардессы Анастасии Никулиной, которое было совершено в декабре прошлого года в ОАЭ. В ведомстве уточнили, что российским следователями оказывали содействие правоохранительные органы Эмиратов. С их помощью было допрошено более 25 свидетелей, а также проведены необходимые судебные экспертизы, обыски и следственный эксперимент. После расправы фигурант вернулся в Россию, где 20 декабря был задержан в аэропорту Пулково.
Тогда же Октябрьский районный суд города заключил его в СИЗО. Сам обвиняемый против стражи не возражал.
Следствие полагает, Морган нанес жертве не менее 15 ударов предметом (предположительно ножницами) в область туловища, шеи и конечностей, в результате чего та скончалась на месте. После этого он остриг погибшей волосы и облил тело зеленкой. Инцидент произошел в люксовом отеле Voco Bonnington Dubai.
В материалах дела говорится, что пара некогда была очень близка. Они были знакомы около двух лет. Поводом для разрыва, который предшествовал трагедии, по одной из версий, стали планы девушки перейти в бизнес-авиацию на частные джеты — ее спутник выступал резко против, связывая эту сферу с эскорт-услугами. Однако отношения между ними, по словам близких, и без этого были весьма напряженными: экс-возлюбленный читал личную почту девушки, изменял, бил и даже требовал вернуть деньги за сделанные ей подарки, но Анастасия до какого-то момента ему все это прощала.
Стюардесса за месяц до смерти записала видео, в котором заявила, что бывший партнер «вероятнее всего, в скором времени убьет» ее. «Полиция мне не помогла. Неоднократно меня избивали, пытали. Неоднократно снимала побои»,— говорила она.
Мать погибшей Оксана Никулина утверждает, что незадолго до этого Морган вместе с сообщниками напал на ее дочь в подъезде дома, а после их расставания та пыталась скрыться от преследователя, переезжая из города в город, но экс-партнер продолжал преследования.
С 2024 года госпожа Никулина обращалась в полицию с жалобами на побои, преследование и угрозы. Заявления в ОВД принимали, но раз за разом отказывали в возбуждении производства. В июне этого года старший участковый и оперуполномоченный Красносельского района сами стали подследственными по делу о злоупотреблении полномочиями. В СКР считают, что у сотрудников правопорядка были все основания остановить преступника, но они этого не сделали.
Альберт Морган, согласно информации СМИ, родился в Казани. Там же получил высшее образование, а потом был осужден за наркотики, получив семь лет в колонии. Отбыв срок, он переехал в Петербург, где работал юридическим консультантом. В прессе фигурант позиционировался как предприниматель. В открытых базах данных юрлиц за ним и его прошлым именем (Зарипов) числились различные коммерческие структуры, в деятельности которых фигурируют арбитражные споры.
Уголовное дело будет рассматривать Санкт-Петербургский городской суд. 20 октября материалы были переданы. Дата первого заседания еще не назначена.