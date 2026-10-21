За убийство в Дубае придется отвечать в Петербурге

В материалах дела говорится, что пара некогда была очень близка. Они были знакомы около двух лет. Поводом для разрыва, который предшествовал трагедии, по одной из версий, стали планы девушки перейти в бизнес-авиацию на частные джеты — ее спутник выступал резко против, связывая эту сферу с эскорт-услугами. Однако отношения между ними, по словам близких, и без этого были весьма напряженными: экс-возлюбленный читал личную почту девушки, изменял, бил и даже требовал вернуть деньги за сделанные ей подарки, но Анастасия до какого-то момента ему все это прощала.