Жителя Калининградской области приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Балтийский флотский военный суд назначил 16 лет колонии строгого режима жителю Калининградской области, признанному виновным в государственной измене и приготовлении к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По материалам дела, в феврале и марте 2025 года мужчина собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, которые могли быть использованы против российских Вооруженных сил. Суд также установил, что он оказывал иную помощь в деятельности, направленной против безопасности России.
В частности, осужденный фотографировал и снимал на видео объекты Минобороны РФ в Калининградской области, а также делал скриншоты картографических приложений с указанием их расположения. Собранные материалы он отправлял заказчику через мессенджер.
Помимо 16 лет лишения свободы, суд назначил мужчине ограничение свободы на один год. Это значит, что после основного наказания у калининградца будут дополнительные ограничения на год. Приговор пока не вступил в законную силу.