Экс-главе Видяево снесли проект по незаконному обогащению

Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, в 2024 году фигурант за незаконное вознаграждение в размере свыше 7,6 млн рублей способствовал заключению договоров на работы по сносу аварийных зданий на территории ЗАТО с коммерческой организацией. В период с сентября 2024 года по февраль 2025 года Сергей Богза получил от предпринимателя 4,2 млн рублей. Судебное следствие в отношении взяткодателя продолжается, добавили в СК. В феврале 2026 года по иску прокуратуры контракты признали недействительными, средства в размере более 153 млн рублей вернули в бюджет муниципального образования.