Экс-главе Видяево снесли проект по незаконному обогащению
Сергей Богза получил 10 лет за взятку и растрату
Десять лет колонии строгого режима и штраф в 16 млн рублей назначили экс-главе ЗАТО Видяево Сергею Богзе. Суд в Мурманске признал бывшего чиновника виновным в получении взятки за покровительство при заключении контрактов на снос аварийного жилья. Еще ему вменили растрату за продажу микроавтобуса своей супруги подведомственному учреждению по завышенной цене.
Октябрьский районный суд Мурманска 19 октября признал бывшего главу закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево Сергея Богзу виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Суд приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обязали выплатить штраф в 16 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет и исполнять административно-хозяйственные функции в госучреждениях.
Видяево — небольшой поселок в 40 км от Мурманска с населением чуть больше 4 тыс. человек. На территории ЗАТО расположена военно-морская база Северного флота. Отсюда в 2000 году на учения отправилась атомная подводная лодка «Курск».
Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, в 2024 году фигурант за незаконное вознаграждение в размере свыше 7,6 млн рублей способствовал заключению договоров на работы по сносу аварийных зданий на территории ЗАТО с коммерческой организацией. В период с сентября 2024 года по февраль 2025 года Сергей Богза получил от предпринимателя 4,2 млн рублей. Судебное следствие в отношении взяткодателя продолжается, добавили в СК. В феврале 2026 года по иску прокуратуры контракты признали недействительными, средства в размере более 153 млн рублей вернули в бюджет муниципального образования.
Другой эпизод связан с покупкой автобуса для местного спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат». Директор учреждения Денис Бочило, находясь в подчинении Богзы, организовал закупку у единственного поставщика транспортного средства по завышенной цене в 3,1 млн рублей. Продавцом выступила бывшая супруга Сергея Богзы. Рыночная стоимость автомобиля оказалась почти в два раза ниже заявленной. Судебная товароведческая экспертиза оценила микроавтобус Mercedes в 1,7 млн рублей. Как рассказывали в СК, фактическим владельцем иномарки являлся Богза, который приобрел автобус в 2022 году. Денис Бочило получил наказание в виде двух лет условно и штраф в 700 тыс. рублей.
Экс-главу поселка задержали в момент получения взятки в апреле 2025 года. Материалы дела поступили в суд в декабре того же года. В апреле 2026 года Кольский районный суд Мурманской области по иску прокурора взыскал с Сергея Богзы 7,9 млн рублей, полученные в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что ответчик, возглавляя ЗАТО, лично, а также при помощи доверенного лица, занимался предпринимательской деятельностью, связанной с работой АЗС.
Сергей Богза возглавил ЗАТО Видяево в ноябре 2022 года. До избрания он руководил муниципалитетом в статусе исполняющего обязанности. В прошлом работал в администрации ЗАТО Александровск, а также возглавлял муниципальное автотранспортное предприятие «Снежногорское АТП». Совет депутатов ЗАТО Видяево отстранил Богзу от должности в апреле 2025 года в связи с утратой доверия.