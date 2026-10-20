Речные перевозки в Саратовской области подорожают на 11%
Стоимость проезда на речном транспорте внутри одного пояса в Саратовской области вырастет максимум на 11% с 1 ноября. Соответствующие поправки в постановление утвердил губернатор Роман Бусаргин.
Исключение сделано для скоростных судов, развивающих скорость от 30 км/ч. Для них вводится фиксированная ставка в 16,55 руб. за 1 км пути.
Сейчас в регионе работают три регулярных речных маршрута — «Саратов — Сосновка», «Хвалынск — Духовницкое» и «Саратов — Шумейка», не считая скоростного флота.