Пермский производитель зарегистрировал название для кроссовера в стиле Tesla
Прикамская компания «Руссо-Балтъ» оформила права на название С55. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает портал Аuto.ru. Индекс достанется электрическому кроссоверу, внешне напоминающему пикап Tesla Cybertruck. Издание обращает внимание, что заявка подана по 12-му «автомобильному» классу. В документе не указан правообладатель, однако название модели и указанный адрес свидетельствуют, что заявка подана именно пермской компанией.
Судя по опубликованной ранее информации, длина кроссовера С55 составит 5250 мм, клиренс — 26 см. Ожидается, что модель оснастят двумя электромоторами общей мощностью 550 л. с. Разгон с 0 до 100 км/ч займет шесть секунд, максимальная скорость — 210 км/ч. Кузов планируется изготавливать из нержавеющей стали. Поставки новой модели должны начаться в 2027 году.
Напомним, ООО «Руссо-Балтъ» зарегистрировано в Перми 29 октября 2024 года как компания по производству автотранспортных средств. Уставный капитал — 1 млн руб. Владельцем 80% долей компании является Вячеслав Вяткин, по 10% принадлежит Наталье Вяткиной и Денису Осетрову. Первой моделью бренда стал электрический фургон Ф20 мощностью 200 л. с. с кузовом из нержавеющей стали. Судя по данным сайта компании, готовится его серийное производство.