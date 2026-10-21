Пермский производитель зарегистрировал название для кроссовера в стиле Tesla

Прикамская компания «Руссо-Балтъ» оформила права на название С55. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает портал Аuto.ru. Индекс достанется электрическому кроссоверу, внешне напоминающему пикап Tesla Cybertruck. Издание обращает внимание, что заявка подана по 12-му «автомобильному» классу. В документе не указан правообладатель, однако название модели и указанный адрес свидетельствуют, что заявка подана именно пермской компанией.