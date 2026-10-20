В Ульяновске суд конфисковал BMW X5 за езду в пьяном виде
Ульяновский областной суд рассмотрел апелляцию по материалу осужденной за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Женщина была признана виновной, ей назначили штраф 200 тыс. руб. с лишением права управлять транспортом на два года и конфискацией принадлежащего ей автомобиля BMW X5.
В судебном заседании защитник осужденной настаивал, что машина уже была продана до преступления, ссылаясь на договор купли-продажи, расписки и свидетельские показания. Суд апелляционной инстанции отклонил эти доводы, указав, что автомобиль продолжал оставаться у осужденной. Ее остановили именно на этом BMW сотрудники ГИБДД уже после даты «продажи». При этом сам договор купли-продажи был представлен в ГИБДД для регистрации спустя значительное время после заключения указанного договора, акт приема-передачи транспортного средства не был составлен, что также подтверждает принадлежность автомобиля осужденной на момент преступления.
Суд апелляционной инстанции оставил решение о конфискации автомобиля BMW X5 без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения.