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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске суд конфисковал BMW X5 за езду в пьяном виде

Ульяновский областной суд рассмотрел апелляцию по материалу осужденной за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Женщина была признана виновной, ей назначили штраф 200 тыс. руб. с лишением права управлять транспортом на два года и конфискацией принадлежащего ей автомобиля BMW X5.

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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В судебном заседании защитник осужденной настаивал, что машина уже была продана до преступления, ссылаясь на договор купли-продажи, расписки и свидетельские показания. Суд апелляционной инстанции отклонил эти доводы, указав, что автомобиль продолжал оставаться у осужденной. Ее остановили именно на этом BMW сотрудники ГИБДД уже после даты «продажи». При этом сам договор купли-продажи был представлен в ГИБДД для регистрации спустя значительное время после заключения указанного договора, акт приема-передачи транспортного средства не был составлен, что также подтверждает принадлежность автомобиля осужденной на момент преступления.
Суд апелляционной инстанции оставил решение о конфискации автомобиля BMW X5 без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения.
Андрей Сазонов