В Ульяновске суд конфисковал BMW X5 за езду в пьяном виде

В судебном заседании защитник осужденной настаивал, что машина уже была продана до преступления, ссылаясь на договор купли-продажи, расписки и свидетельские показания. Суд апелляционной инстанции отклонил эти доводы, указав, что автомобиль продолжал оставаться у осужденной. Ее остановили именно на этом BMW сотрудники ГИБДД уже после даты «продажи». При этом сам договор купли-продажи был представлен в ГИБДД для регистрации спустя значительное время после заключения указанного договора, акт приема-передачи транспортного средства не был составлен, что также подтверждает принадлежность автомобиля осужденной на момент преступления.