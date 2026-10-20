Жителя Кубани, готовившего подрыв объекта Минобороны, арестовали
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя 1981 года рождения, который по заданию куратора готовил подрыв объекта Минобороны РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он арестован, пишет ТАСС.
Житель Краснодарского края подозревается в государственной измене. Установлено, что он самостоятельно установил контакт с представителем военизированного национального объединения, входящего в состав Нацгвардии Украины. Он подтвердил свои намерения сотрудничать, записав видео принятия присяги террористической организации. После этого фигурант получил от куратора задание на подрыв объекта Минобороны РФ на территории Кубани. Ему передали координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его сборке и активации.
Компоненты самодельного взрывного устройства типа фугасной мины массой около 1 кг, управляемой по радиоканалу, наркотики и более 20 млн руб. наличными изъяли сотрудники правоохранительных органов по адресу проживания задержанного.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств), ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств).