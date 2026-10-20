Жителя Кубани, готовившего подрыв объекта Минобороны, арестовали

Житель Краснодарского края подозревается в государственной измене. Установлено, что он самостоятельно установил контакт с представителем военизированного национального объединения, входящего в состав Нацгвардии Украины. Он подтвердил свои намерения сотрудничать, записав видео принятия присяги террористической организации. После этого фигурант получил от куратора задание на подрыв объекта Минобороны РФ на территории Кубани. Ему передали координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его сборке и активации.