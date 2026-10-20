В Самаре до конца осени планируют высадить более 1600 тополей, лип, рябин, барбариса и тамариска
В Самаре до конца осени собираются высадить более 1600 тополей, лип, рябин, барбариса, тамариска и других растений, устойчивых к городской среде. Об этом сообщает глава города Иван Носков.
По словам главы Самары, особое внимание при высадке растений уделяют скверам Ветеранов, Нефтяников, Куйбышева, Басова, Лосиному, Октябрю и Шанхаю. Также деревья и кустарники высадят на ул. Черемшанской, Антонова-Овсеенко, ХХII Партсъезда, Космонавта Губарева, в поселке Толевом на Белогородской.
Основной проблемой по-прежнему остается ясеневая златка: необходимо убрать не только зараженные деревья, но и предотвратить распространение болезни. На прошлой неделе бригады работали на Фрунзе. Включили в план снос аварийных деревьев по Волжскому проспекту, улицам Максима Горького, Маяковского, Самарской, Георгия Димитрова, Стара-Загора, Полевой, а также в поселках Толевом, Управленческом и Мехзаводе.