В Самаре до конца осени планируют высадить более 1600 тополей, лип, рябин, барбариса и тамариска

Основной проблемой по-прежнему остается ясеневая златка: необходимо убрать не только зараженные деревья, но и предотвратить распространение болезни. На прошлой неделе бригады работали на Фрунзе. Включили в план снос аварийных деревьев по Волжскому проспекту, улицам Максима Горького, Маяковского, Самарской, Георгия Димитрова, Стара-Загора, Полевой, а также в поселках Толевом, Управленческом и Мехзаводе.