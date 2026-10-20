Логистические компании на Дону начали активнее инвестировать в защиту от БПЛА
В Ростовской области интерес к защите объектов от беспилотников проявляют компании, которые раньше не рассматривали такие меры в числе приоритетных. В частности, предложения по обеспечению безопасности стали поступать от логистических операторов. При этом стоимость защиты рассчитывается индивидуально для каждого предприятия. Об заявил в открытом интервью «Ъ-Ростов» Игорь Соснов, соучредитель и главный инженер компании «СпецСтрой».
По словам эксперта, цены на решения по защите от БПЛА варьируется. Базовые укрытия на четыре человека стоят от 500 тыс. руб. Однако итоговая цена зависит от численности сотрудников, комплектации, наличия освещения и аптечек, а также необходимости подготовки грунта. Поэтому даже типовые решения требуют адаптации под конкретный объект.
Защита от БПЛА предполагает не только установку оборудования и строительство укрытий, но и постоянную оценку рисков. По мере развития беспилотных технологий и средств поражения защитные решения необходимо модернизировать. Для этого, отмечает господин Соснов, важно поддерживать постоянную связь с партнерами и заказчиками.