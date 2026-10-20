Логистические компании на Дону начали активнее инвестировать в защиту от БПЛА

В Ростовской области интерес к защите объектов от беспилотников проявляют компании, которые раньше не рассматривали такие меры в числе приоритетных. В частности, предложения по обеспечению безопасности стали поступать от логистических операторов. При этом стоимость защиты рассчитывается индивидуально для каждого предприятия. Об заявил в открытом интервью «Ъ-Ростов» Игорь Соснов, соучредитель и главный инженер компании «СпецСтрой».