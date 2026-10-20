В Прикамье уменьшился размер среднего потребкредита

В сентябре 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в России составил 162,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 11,2% (183,5 тыс. руб.). Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (273,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,9 тыс. руб.) и Московской области (220,9 тыс. руб.).