В Прикамье уменьшился размер среднего потребкредита
В сентябре 2026 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил 143,9 тыс. руб. По сравнению с сентябрем 2025 года эта сумма снизилась на 7,8%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В сентябре 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в России составил 162,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 11,2% (183,5 тыс. руб.). Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (273,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,9 тыс. руб.) и Московской области (220,9 тыс. руб.).
Напомним, в сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты составила в Пермском крае 79,2%. В августе 2026 года средний срок потребительского кредита в Пермском крае составил 2,23 года, средний размер — 164,3 тыс. руб.