Мэр Белгорода вернул на доработку проект благоустройства Меловой горы
В Белгороде рассматривают проект благоустройства Меловой горы. Архитекторы уже представили свои идеи, но те пока не отвечают поставленным задачам. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов и уточнил, что вернул проект на доработку.
«Нужно не только красиво оформить территорию, но создать объекты, которые захотят смотреть люди, — объекты, раскрывающие историю этого места и города в целом»,— пояснил господин Демидов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале сентября на горе был открыт храм Всемилостивого Спаса, возведенный в память об освободителях города от немецко-фашистских захватчиков. Это 23-метровое строение, по словам губернатора Александра Шуваева, видно практически из любой точки города. Идея мемориального храма родилась в 2022 году, когда на горе обновили и освятили крест-памятник в честь годовщины освобождения Белгорода. В 2023 году освятили закладной камень, в 2025-м — кресты и купола.
Место, где возведен храм, — знаковое для Белгорода. Неподалеку в XVI веке стояла Белгородская крепость — южный щит Руси. С этого же направления в 1943 году началось освобождение Белгорода от захватчиков. В 2025 году, в год 80-летия Великой Победы, на Меловой горе появился 30-метровый флагшток.