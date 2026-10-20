Мэр Белгорода вернул на доработку проект благоустройства Меловой горы

Место, где возведен храм, — знаковое для Белгорода. Неподалеку в XVI веке стояла Белгородская крепость — южный щит Руси. С этого же направления в 1943 году началось освобождение Белгорода от захватчиков. В 2025 году, в год 80-летия Великой Победы, на Меловой горе появился 30-метровый флагшток.