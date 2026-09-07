Храм Всемилостивого Спаса открыли на Белой горе в Белгороде

В минувшие выходные в Белгороде на Белой горе был открыт храм Всемилостивого Спаса, возведенный в память об освободителях города от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, 23-метровое строение видно практически из любой точки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

«Идея мемориального храма родилась в 2022 году, когда на Белой горе обновили и освятили крест-памятник в честь годовщины освобождения Белгорода. В 2023 году освятили закладной камень, в 2025-м — кресты и купола»,— рассказал господин Шуваев.

Место, где возведен храм, — знаковое для Белгорода. Неподалеку в XVI веке стояла Белгородская крепость — южный щит Руси. С этого же направления в 1943 году началось освобождение Белгорода от захватчиков. В 2025 году, в год 80-летия Великой Победы, на меловой горе появился 30-метровый флагшток.

Храм был построен по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского на средства благотворителей.

«Храм стал поистине народным: многие горожане приняли участие в его строительстве. Мы благоустроили территорию вокруг, оборудовали подъезды, смотровую площадку, постарались сделать это место удобным для посещения»,— написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал об открытии в Орле храма в честь небесного покровителя Росгвардии — святого равноапостольного князя Владимира.

Денис Данилов