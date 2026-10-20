В Челябинске ищут подрядчика для содержания светомузыкального фонтана
Администрация Калининского района Челябинска объявила аукцион на содержание плавающего светомузыкального фонтана на реке Миасс. Начальная цена контракта составляет 10,5 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит до конца октября демонтировать и законсервировать объект, после чего хранить его до конца марта 2027 года. Затем необходимо фонтан вновь установить и обслуживать. Согласно графику работы, с понедельника по четверг фонтан будет работать в дневном режиме с 12:00 до 21:00. Светомузыкальное шоу будут включать в 19:00, 21:00, 22:00 и 22:30. С пятницы по воскресенье дневной режим длится с 12:00 до 20:30. Шоу запустят в 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30. Представление длится 15 минут. В перерывах между шоу фонтан продолжает работать с подсветкой, но без музыки. Срок окончания работ — конец сентября следующего года.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, светомузыкальный фонтан в Челябинске запустили 30 августа 2024 года. Он размещен на акватории реки Миасс вблизи зала органной и камерной музыки «Родина». Длина фонтана составляет 90 м, а ширина — 26 м. Он выпускает 192 струи высотой от 3 до 25 м. Фонтан стал подарком Челябинску от Сбера ко Дню города.