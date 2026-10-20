В Челябинске ищут подрядчика для содержания светомузыкального фонтана

Подрядчику предстоит до конца октября демонтировать и законсервировать объект, после чего хранить его до конца марта 2027 года. Затем необходимо фонтан вновь установить и обслуживать. Согласно графику работы, с понедельника по четверг фонтан будет работать в дневном режиме с 12:00 до 21:00. Светомузыкальное шоу будут включать в 19:00, 21:00, 22:00 и 22:30. С пятницы по воскресенье дневной режим длится с 12:00 до 20:30. Шоу запустят в 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30. Представление длится 15 минут. В перерывах между шоу фонтан продолжает работать с подсветкой, но без музыки. Срок окончания работ — конец сентября следующего года.