В правительстве Самарской области объяснили приостановку строительства смотровой башни на горе Светелка
Это было связано с корректировкой проектно-сметной документации. О
При строительстве смотровой башни на горе Светелка в Шигонском районе все работы были приостановлены из-за проводимой корректировки проектно-сметной документации. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Ранее сообщалось, что началось разрушение кровли недостроенной башни. При этом строительное ограждение было нарушено, и имеется свободный проход.
По данным правительства региона, строительство башни должно завершиться до конца 2026 года. Техническая готовность объекта составляет 60%. В текущем году на проведение работ предусмотрено более 40 млн руб. из областного бюджета.
Строительство смотровой башни на горе Светелка выполняется в рамках региональной госпрограммы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области».