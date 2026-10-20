Трое подростков обвиняются в совершении террористического акта на Кубани

Один из подростков получил в мессенджере предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Следуя указаниям куратора, он привлек к делу двух знакомых. Школьники купили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью 24 сентября 2026 года облили содержимое релейного шкафа, расположенного на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, и подожгли его. Происходящее несовершеннолетние сняли на камеру, а видеоотчет отправили куратору, после чего скрылись с места преступления.