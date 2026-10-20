Трое подростков обвиняются в совершении террористического акта на Кубани
В Краснодарском крае трое подростков обвиняются в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. В отношении трех жителей Краснодарского края 15, 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Один из подростков получил в мессенджере предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Следуя указаниям куратора, он привлек к делу двух знакомых. Школьники купили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью 24 сентября 2026 года облили содержимое релейного шкафа, расположенного на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, и подожгли его. Происходящее несовершеннолетние сняли на камеру, а видеоотчет отправили куратору, после чего скрылись с места преступления.
«Действия обвиняемых создали опасность выхода из строя оборудования, предназначенного для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов», — отмечается в сообщении ведомства.
Сейчас фигуранты задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Уголовное дело расследуется следственными органами ЗМСУТ СК России.