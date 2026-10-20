Пермские компании обязали восстановить участки теплотрасс после ремонта

По данным надзорного органа, среди прочего, при проведении работ на сетях отсутствовали разрешительные документы, допускалось несоблюдение установленных сроков работ. Кроме этого, игнорировалась обязанность по восстановлению благоустройства территории после проведения земляных работ. Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления в адрес ресурсоснабжающих организаций. «Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточняет пресс-служба.