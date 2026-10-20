Пермские компании обязали восстановить участки теплотрасс после ремонта
Пермская прокуратура проверила соблюдение законодательства при ремонте коммунальных сетей и их подготовке к отопительному периоду. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки были установлены нарушения со стороны ресурсоснабжающих организаций.
По данным надзорного органа, среди прочего, при проведении работ на сетях отсутствовали разрешительные документы, допускалось несоблюдение установленных сроков работ. Кроме этого, игнорировалась обязанность по восстановлению благоустройства территории после проведения земляных работ. Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления в адрес ресурсоснабжающих организаций. «Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточняет пресс-служба.
Кроме того, проверка выявила факты ненадлежащего муниципального контроля за проведением работ со стороны районных администраций Перми. В связи с этим руководителям трех территориальных органов города внесены представления.