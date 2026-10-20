«ЭР-Телеком Холдинг» будет производить домофоны собственной разработки в Перми
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявило о запуске собственного производства домофонных панелей на заводе «Морион» в Перми. Как сообщает пресс-служба компании, продукт создан полностью самостоятельно, что позволит исключить зависимость от зарубежных поставщиков устройств и гарантировать стабильность поставок оборудования для цифровизации российских регионов.
Новая домофонная панель оснащена камерой 5 Мп с HDR и инфракрасной подсветкой, дисплеем и системой двусторонней аудиосвязи с защитой микрофона и динамика. Корпус из алюминиевого сплава выдерживает температуры от 45 до +40°C. Устройство поддерживает разные способы доступа в подъезд — через ключ, мобильное приложение или код, а также интегрировано с системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. В домах с современными домофонными панелями фиксируется снижение уровня преступности и вандализма.
«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края. Домофония является одним из ключевых направлений компании: под брендом «Дом.ру» она обслуживает более 180 тыс. подъездов в 51 городе страны.