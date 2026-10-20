«ЭР-Телеком Холдинг» будет производить домофоны собственной разработки в Перми

Новая домофонная панель оснащена камерой 5 Мп с HDR и инфракрасной подсветкой, дисплеем и системой двусторонней аудиосвязи с защитой микрофона и динамика. Корпус из алюминиевого сплава выдерживает температуры от 45 до +40°C. Устройство поддерживает разные способы доступа в подъезд — через ключ, мобильное приложение или код, а также интегрировано с системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. В домах с современными домофонными панелями фиксируется снижение уровня преступности и вандализма.