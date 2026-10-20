Двух экс-руководителей крымского госучреждения по лесничеству осудили за взятку в 1 млн рублей
Верховный суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших должностных лиц государственного казенного учреждения региона «Юго-восточное объединенное лесничество». Они признаны виновными в получении взятки в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Суд установил, что фигуранты, занимая руководящие должности в госучреждении, договорились с местным жителем, что он будет беспрепятственно вырубать деревья и кустарники в лесу. За это он должен был переводить им оговоренную сумму на определенный банковский счет. Известно, что работники, в свою очередь, решили не принимать мер по изобличению незаконной деятельности мужчины и привлечению его к ответственности за незаконную рубку.
В период с июня 2021 года по декабрь 2023-го фигуранты получили в качестве взятки более 1 млн руб. Незаконную деятельность руководителей пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и регионального МВД.
Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения доводов жалобы осужденных и апелляционного представления прокурора изменил первоначальный приговор. Осужденным предстоит провести 8 лет и 8 лет 2 месяца в колонии строгого режима. Каждому подсудимому назначен штраф в размере 2,1 млн руб., а также запрет на деятельность, связанную с государственным лесным надзором, на 4 года. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.