Двух экс-руководителей крымского госучреждения по лесничеству осудили за взятку в 1 млн рублей

Суд установил, что фигуранты, занимая руководящие должности в госучреждении, договорились с местным жителем, что он будет беспрепятственно вырубать деревья и кустарники в лесу. За это он должен был переводить им оговоренную сумму на определенный банковский счет. Известно, что работники, в свою очередь, решили не принимать мер по изобличению незаконной деятельности мужчины и привлечению его к ответственности за незаконную рубку.