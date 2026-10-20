В Ялте объявили режим ЧС из-за непогоды

По данным спасателей, за период с 17 по 19 октября в Ялте выпало более 400 мм осадков. В Кореизе работы по ликвидации подтопления вели всю ночь. Спасатели сосредоточились на трех участках: с помощью спецтехники расчистили две улицы от крупного мусора и камней, а для предотвращения новых подтоплений создали две временные дамбы, использовав 295 мешков с песком. На базе администрации поселка работает межведомственный оперативный штаб, ведется непрерывный мониторинг.