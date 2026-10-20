В Ялте объявили режим ЧС из-за непогоды
В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стали сильные осадки. Самая сложная обстановка сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке Кореиз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
По данным Крымского гидрометцентра, за весь период действия штормового предупреждения больше всего осадков выпало на горе Ай-Петри — более 450 мм. В Ялте зафиксировали более 170 мм, в Евпатории и на Ангарском перевале — более 40 мм.
Максимальные порывы ветра достигали 24 м/с в Феодосии и Алуште, 23 м/с на горе Кара-Даг, 21 м/с в Ялте, 20 м/с в Ленинском районе и на Ай-Петри.
По данным спасателей, за период с 17 по 19 октября в Ялте выпало более 400 мм осадков. В Кореизе работы по ликвидации подтопления вели всю ночь. Спасатели сосредоточились на трех участках: с помощью спецтехники расчистили две улицы от крупного мусора и камней, а для предотвращения новых подтоплений создали две временные дамбы, использовав 295 мешков с песком. На базе администрации поселка работает межведомственный оперативный штаб, ведется непрерывный мониторинг.
За прошедшие сутки в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте и Бахчисарайском районе зарегистрировали происшествия, связанные с падением столбов освещения и деревьев. В Судаке из-за сильного ливня подтопило несколько частных домовладений. В селе Веселое на улице Ленина вода зашла на участки и в подвал дома, но откачку оперативно завершили. В Судаке на улице Алуштинской мощным потоком воды подтопило территорию домовладения и улицу, там идут аварийно-спасательные работы.
Всего для ликвидации происшествий привлекли от 187 человек и 38 единиц техники.