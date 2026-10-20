В Уфе из-за работ на инженерных сетях частично перекроют несколько улиц
Из-за работ на инженерных сетях в Уфе частично закроют для проезда несколько улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
С 20 по 30 октября перекроют движение на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Фронтовых бригад (от Транспортной улицы, 28 до улицы Мушникова, 3), на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Степана Злобина (около дома 38) и на одной полосе проезжей части по нечетной стороне улицы Коммунаров (рядом с домом 53).
С 20 октября по 5 ноября будет закрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Блюхера (около дома 3/1).
С 20 октября по 20 ноября перекроют движение на улице Подполковника Недошивина (между домами 3 и 7).
С 20 октября по 24 ноября будет ограничено движение на одной полосе проезжей части по нечетной стороне и на двух полосах по четной стороне улицы Блюхера (рядом с домом 2/3).
С 20 октября по 24 ноября закроют одну полосу проезжей части по нечетной стороне улицы Рихарда Зорге (от дома 75, корпус 1 до ул. Блюхера, 2/3).