В Уфе из-за работ на инженерных сетях частично перекроют несколько улиц

С 20 по 30 октября перекроют движение на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Фронтовых бригад (от Транспортной улицы, 28 до улицы Мушникова, 3), на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Степана Злобина (около дома 38) и на одной полосе проезжей части по нечетной стороне улицы Коммунаров (рядом с домом 53).