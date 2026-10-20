В сентябре жители Кубани получили более 65 тысяч кредитных карт на 7,12 млрд рублей
Краснодарский край в сентябре занял четвертое место среди регионов России по объему одобренных лимитов на кредитные карты. Банки оформили в регионе 65,35 тыс. карт с совокупным лимитом 7,12 млрд руб. Средний лимит составил 109 тыс. руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
По сравнению с августом количество выданных кредиток в Краснодарском крае сократилось на 3%, при этом общий объем лимитов остался без изменений. Средний лимит вырос на 3%. Выше по совокупному объему лимитов оказались Москва (16,95 млрд руб.), Московская область (12,14 млрд руб.) и Санкт-Петербург (7,88 млрд руб.).
В целом по России в сентябре банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты — на 3% меньше, чем месяцем ранее, но на 14% больше, чем в сентябре 2025 года. Совокупный лимит по новым картам составил 165,79 млрд руб., сократившись за месяц на 4%, но увеличившись в годовом выражении на 22%. Средний лимит снизился с 113 тыс. руб. в августе до 111 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,7%.
В третьем квартале банки выдали 4,41 млн кредитных карт с общим лимитом 503,64 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 14%, объем лимитов — на 10%. Относительно второго квартала 2026 года рост составил 8% и 3% соответственно.
За январь—сентябрь 2026 года россиянам выдали 11,92 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,37 трлн руб. Это на 11% больше по количеству и на 6% по объему лимитов, чем за девять месяцев прошлого года. Вместе с тем по сравнению с январем—сентябрем 2024 года число выдач сократилось на 43%, а общий объем лимитов — на 6%.
Наиболее высокие средние лимиты в сентябре одобряли в Калмыкии — 156 тыс. руб., Москве — 143 тыс. руб. и Сахалинской области — 142 тыс. руб. В течение девяти месяцев не менее девяти новых кредитных карт на каждые 100 жителей оформили в ряде регионов, включая Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.