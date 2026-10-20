В сентябре жители Кубани получили более 65 тысяч кредитных карт на 7,12 млрд рублей

В целом по России в сентябре банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты — на 3% меньше, чем месяцем ранее, но на 14% больше, чем в сентябре 2025 года. Совокупный лимит по новым картам составил 165,79 млрд руб., сократившись за месяц на 4%, но увеличившись в годовом выражении на 22%. Средний лимит снизился с 113 тыс. руб. в августе до 111 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,7%.