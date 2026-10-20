Дворники стали самой дефицитной профессией в Петербурге
В Санкт-Петербурге по итогам сентября 2026 года девять профессий оказались в зоне дефицита кадров: на одну вакансию приходится менее четырех активных резюме. Сильнее всего работодатели нуждаются в рабочих специалистах, медиках, а также сотрудниках торговли и сферы услуг, следует из данных платформы hh.ru.
На первом месте оказались дворники: на одну вакансию приходится в среднем 1,7 резюме. Медианная предлагаемая зарплата для них за год выросла с 54 тыс. до 60 тыс. рублей. Работодатели предлагают от 37,5 тыс. до 80 тыс. рублей.
«hh.индекс отражает соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий: чем ниже показатель, тем сложнее работодателям найти сотрудников», — отмечают в пресс-службе платформы.
Второе место заняли продавцы-консультанты и кассиры: на одну вакансию приходится 2,2 резюме, а медианная зарплата составляет 75,4 тыс. рублей. Далее следуют мерчандайзеры с индексом 2,9 и медианным зарплатным предложением 69,3 тыс. рублей.
Такой же индекс зафиксирован у поваров, пекарей и кондитеров, которым в среднем предлагают 93,2 тыс. рублей.
Самую высокую медианную зарплату среди дефицитных специальностей получают автослесари и автомеханики — 149 тыс. рублей при индексе 3,4. Год назад показатель составлял 149,2 тыс. рублей.
В число профессий с нехваткой кадров также вошли врачи и фармацевты-провизоры: на одну вакансию приходится по 3,5 резюме, а медианные зарплатные предложения составляют 122,9 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно.
Список замыкают администраторы магазинов с индексом 3,7 и медианной зарплатой 96,8 тыс. рублей, а также уборщики — 3,8 резюме на вакансию и 57,5 тыс. рублей.