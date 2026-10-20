Дворники стали самой дефицитной профессией в Петербурге

В Санкт-Петербурге по итогам сентября 2026 года девять профессий оказались в зоне дефицита кадров: на одну вакансию приходится менее четырех активных резюме. Сильнее всего работодатели нуждаются в рабочих специалистах, медиках, а также сотрудниках торговли и сферы услуг, следует из данных платформы hh.ru.